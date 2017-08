En el verano, Nannis había dicho a la revista Caras: "Mi hija tiene síndome de Estocolmo -las personas que padecen este trastorno psicológico sienten afecto por aquellos que lo secuestran o maltratan-. Temo por su integridad. No es la plata, son los golpes. Tengo miedo de que la mate". Tras varios meses de vivir separados, la pareja se reconcilió hace muy poco.





Este portal pudo dialogar con Lhoan, que desmintió rotundamente esta denuncia: "Es todo mentira, no sé de dónde salió. Ya le pedí a Charlotte que hable con su mamá. Con Char estamos muy bien, la semana que viene nos vamos de viaje a México".





"Esto es más de lo mismo, no hay que darle bola. Mariana no hizo ninguna denuncia me dijo Charlotte", agregó. En las próximas horas, se aclarará este tema sobre la denuncia a Lhoan, un hecho gravísimo por la coyuntura, donde las mujeres son violentadas cotidianamente por amigos, familiares y desconocidos.

Según trascendidos periodísticos,denunció por violencia de género a, novio de, por ciertas acciones del joven con su hija.