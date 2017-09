Estefanía Berardi: "Siempre voy a bancar a 'Combate' porque hizo crecer a mucha gente"

Mica Viciconte llegó al Bailando como participante invitada de Tyago Griffo en la salsa de a tres, pero no lograron forjar una buena relación. Todo lo contrario, poco después la joven se cruzó con la madre del cantante, Gladys La Bomba Tucumana.

Pero en el programa de Marcelo Tinelli emitido el lunes pasado fueron aún más lejos y los tres protagonizaron un verdadero escándalo con duras palabras y acusaciones.

"Hay mucha gente que proyecta en otras personas lo que no puede asumir. Le recomendaría a esta chica, que no la conozco, que vaya a un analista. Mostrame una foto (de Viciconte) porque no la registro", arrojó La Bomba, con la vieja táctica de ningunear a la participante de Combate, como viene haciendo desde que se vieron por primera vez.

La joven se encontraba en los estudios de ShowMatch, a la espera de su turno para bailar con Nai Awada el cuarteto de a tres. Y comenzó el escándalo.

Viciconte: No sé cuál es el problema con ella. Dice que no me conoce pero ya me conoce, si habla hace un montón de mí, sabe en qué programa estoy. Dijo que tiene un punto de rating pero bien que fuiste a Combate a cantar La pollera amarilla.

La Bomba: Me rogaron para que vaya, qué querés que haga.

Viciconte: Si fuiste es porque no tenías nada, me parece.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com habló con Estefanía Berardi, exparticipante de Combate, quien salió a defender al programa: "Yo a la Bomba no la conozco, por qué hizo eso no se me ocurre... Si hay mucha gente que salió a bancar el programa es porque ese ciclo le dio de comer a muchos, entre ellos a mí. Si un programa te abre las pruebas hay que ser agradecidos. En este medio todos necesitamos de todos. Y cuando una persona se siente inferior sale a atacar con otra cosa y trata de minimizarla para mostrar su grandeza, pero si uno es seguro de uno mismo no tiene que salir a bardear a nadie. Yo siempre voy a bancar a 'Combate' porque hizo crecer a mucha gente".

