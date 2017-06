Esteban Lamothe compartió una foto con su hijo, tras confirmar su separación de Julieta Zylberberg

Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg decidieron separarse pero el actor dejó algo en claro: que iba a seguir viendo a la actriz y a Luis Ernesto, el hijo de 4 años que tienen en común. Luego de diez años de pareja,decidieron separarse pero el actor dejó algo en claro: que iba a seguir viendo a la actriz y a, el hijo de 4 años que tienen en común.





"No es que lo voy a ir a ver un día y otro no, es una cosa muy de a dos. De a tres, porque tenemos un hijo", señaló Lamothe.





Por su parte, la actriz en dialogo con este portal indicó: "Es una separación de mutuo acuerdo. Hecha con responsabilidad y mucho amor".





Y agregó sobre los rumores de terceros en discordia: "No me molestan esas versiones. Está todo bien entre nosotros, no tengo nada más para compartir".





Lo cierto es que en su primer fin de semana tras anunciar la separación, Esteban compartió una tierna foto junto a su pequeño hijo en su cuenta personal de Instagram