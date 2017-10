Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Horacio Pagani estalló una vez más al aire contra Esteban Edul en "Estudio Fútbol". Esta vez fue por el uso de la tecnología en e fútbol, algo que no comparte Pagani.









En diálogo con PrimiciasYa.com, Edul comentó sobre esto: "El que no entienda que las discusiones con Horacio son discusiones futboleras, apasionadas por el fútbol, es porque no le gusta el fútbol. Lo único que hacemos es discutir de fútbol".



"Obviamente en el periodismo hay que mantener las formas, no insultar, pero lo que hacemos es discutir de fútbol de manera apasionada. Y bueno, Horacio tiene esa forma, se saca y putea. Igual yo no me siento agredido, es su manera de ser desbordado y lo que dice es en la discusión, no creo que sienta eso de mí. El insulto es porque está caliente y dice, simplemente eso".





"Yo hablo de fútbol. Ayer discutimos del arbitraje y las discusiones son de fútbol. Fuera del aire nos llevamos bárbaro, Horacio es un fenómeno y aprendo todos los días. Recondo es otro fenómeno porque conductor tiene que lidear que el programa por momentos sea incontrolable y lo lleva bárbaro. Yo discuto simplemente de fútbol, no de otra cosa. Solamente tiene que ver con la discusión de fútbol, nada más que eso", cerró el periodista.

