¡Este sería el nuevo amor de Barbie Vélez!

Aunque en el programa de Susana Giménez Barbie Vélez volvió a confesar que está enamorada, la conductora no pudo sacar más datos sobre la identidad del muchacho en cuestión, cosa que se encargó muy bien de cubrir con declaraciones laterales.

"Es algo muy reciente. Él es empleado, yo trabajo y me mantengo, soy independiente. El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta que me di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez. Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", decía ante la diva. Pero nada más.

Este lunes, en Cortá por Lozano, el periodista Lío Pecoraro dio nombres del supuesto amor de Barbarita. Se llama Luciano Vitori y es productor, actor y modelo.

“Está saliendo con un modelo, empresario, amigo de hace muchos años, llamado Luciano Vitori. Este es el muchacho que le arrastra el ala a Barbie Vélez”, contó.

Es más, hace sólo dos meses atrás, Barbie y Luciano estuvieron juntos en un evento de una marca de jean y él posteó una foto con ella.

¿Confirmarán el supuesto romance, los tortolitos? Veremos.

