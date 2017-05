"Estamos esperando la excarcelación, no tengo ninguna duda que así será"

"Sepan que no estoy involucrada judicialmente en este tema, ni imputada, ni absolutamente nada me involucra... No tenía ni tengo conocimiento de ningún tipo de cuestión delictiva", aclaró.

PrimiciasYa.com dialogó con Gastón Francone, abogado del marido de Laura Miller, quien expresó con firmeza: "Estamos esperando la excacerlacion de Nicolás. En el día de hoy presentamos la notificación para ello sino se tomará el plazo de cinco días para definirlo. Está al caer la excarcelación".