Estafaron a Mariano Berón, el ex GH: "Tengo toda la documentación"

Mariano Berón está transitando por un momento delicado a nivel personal por haber sido estafado en dos oportunidades, según fuentes cercanas al cordobés. está transitando por un momento delicado a nivel personal por haber sido estafado en dos oportunidades, según fuentes cercanas al cordobés.





"Gran Hermano 2015". "En diciembre, tuve problemas con el trámite de un auto que compré y nunca me dieron los papeles correspondientes", comentó. Este medio dialogó con él y contó la historia que sufre el exparticipante de, comentó.





"Luego entregué a un depósito unos muebles para vender, me dieron un remito y no me devolvieron el total de los muebles. Hay carta documento y aviso de pedidos", expresó Berón.





"Son dos estafas muy grandes. Mi abogado Germán Matheu tiene las cartas documento. En el caso del vehículo se establece que me tienen que entregar el 08 y no lo tengo. El convenio es por un auto costoso, de mucho dinero", completó el cordobés en charla con este portal.





En tanto su letrado, afirmó: "Jurídicamente, son dos estafas en las cuales él es víctima. Se llama defraudación por retención indebida, es una clase de estafa. Tenemos toda la documentación. Hemos procedido a la intimación. El paso siguiente es interponer la denuncia penal".