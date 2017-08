Espiá la intimidad del baby shower de Sandra Borghi para Juana

Cada vez falta menos para la llegada de Juana, la hija de Sandra Borghi que espera con su pareja Fernando Casanello. Y por eso decidieron hacer el último fin de semana un baby shower con amigos y familia.

La beba nacerá a fines de agosto y se convertirá en la tercera hija de la periodista de TN y El Trece, que ya es mamá de Josefina y Valentín, fruto de su primer matrimonio.

SAN 1





El sábado, entonces, tuvo lugar este evento especial (ya un clásico entre las embarazadas), con una gran torta, globos y una decoración en rosa y blanco.

Junto a PrimiciasYa.com, Borghi compartió las fotos de la intimidad de la celebración que estuvo a cargo de Michelle Bellver de Baby Bell Party (conducción, organización y animación) Vivian and Company (Ambientación y Candy Bar) Gimena Vascon (Repostería) Jorge Paredes (fondo entelado) y Globos Tuky (bouquets de globos).

san 2





"Fue hermoso lo que organizaron mis amigas con esta empresa de eventos. Dany Mañas puso la casa y las chicas montaron un súper baby shower. La pasamos genial, organizaron varios juegos y fue todo muy divertido", señaló Sandra en diálogo con este portal.

"Tuve algunos reclamos de mis hijos, porque Juana aún no nació y tuvo una torta de tres pisos y ellos de uno en sus últimos cumpleaños", destacó con humor.

SAN 3





"Este embarazo lo viví muy bien. Me lo cargué y estuve a cuesta para todos lados, por suerte todo marcha perfecto. Estoy bárbara y no me limitó en nada. Se pasó muy rápido este embarazo y no puedo creer que esté ya en los ocho meses y medio. Cuando nazca me tomaré tres meses de licencia para disfrutar de Juana a pleno", indicó con respecto a la última etapa de la dulce espera.

¡Mirá todas las fotos!