Escándalo en un recital folclórico: El líder echó a su hijo del grupo en pleno show

Los Manseros Santiagueños protagonizó un escándalo durante el Festival del Carbón en Las Arrias. Todo comenzó cuando Onofre,fundador del conjunto, se enojó con su hijo, y lo echó de la banda en vivo.

“Claramente será la última actuación de Martín Paz porque hoy lo voy a echar”, dijo Onofre. “Es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo, y ahora me hace problemas por minas este guacho de mierda. No me importa que esto salga por radio y por televisión pero a partir de este momento no va a trabajar más con nosotros”, continuó.

Muchos presentes grabaron el momento en sus celulares y cámaras, atónitos ante lo que sucedía en el escenario, más tratándose de un legendario grupo folclórico que se caracterizó siempre por transmitir "buena onda" desde las tablas.

Finalmente, el joven optó por retirarse del escenario, y sólo quedaron dos de los integrantes del grupo. Continuando el show en la localidad cordobesa.