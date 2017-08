Â¡EscÃ¡ndalo total! Mariana Brey y El Dipy se mataron en el Bailando

Este martes, en el Bailando, el Dipy, quien salió al cruce de algunos comentarios arrojados por Mariana Brey, en cuanto a la notificación policial recibida por el participante, terminó en escándalo y casi vuela todo por los aires en pleno programa.

"Lamentablemente Mariana Brey solamente se informa de lo que le llega al celular y cuando tiene que preguntar por mi salud, en vez de preguntarle al doctor Labonia, me lo dice por el celular", arrancó El Dipy.

"Yo pensé que estábamos bien, de hecho cuando me necesitó a mí y a otros periodistas para estar parado donde está, nos llamaba y nos pedía favores", retrucó Mariana.

"Yo estoy gracias a mí, no gracias a vos", contestó el participante.

Y siguió: "Tengo todo el respeto por los periodistas. Por los periodistas. Yo no necesito hablar con vos y si querés hablar, hablá con la mano que está acá", tiró.

Pero la Brey no perdon√≥: "Lo que has hecho durante todos estos a√Īos en los medios hasta llegar ac√° es decirle 'hdp' al Polaco para poder estar, acusar al Pocho Lavezzi de algo que no hizo y as√≠ un mont√≥n de cosas. El que ha demostrado con sus palabras y con sus actos que no es honesto sos vos", respondi√≥ la panelista.

