¡Escándalo total en el Bailando entre Rocío Robles, la Bomba Tucumana y Tyago Griffo!

Este martes, tras haber anunciado su separación de Tyago Griffo, la bellísima bailarina dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y habló de la actitud de Griffo que le molestó.

Según relató la morocha, la gota que rebalsó el vaso entre ella y el hijo de Gladys la Bomba Tucumana, fue una declaración que el joven disparó en televisión en la cual se mostró dubitativo a la hora de defender a su –ahora- ex pareja.

"A él le preguntaron si sentía que tenía que defenderme respecto a los dichos de su mamá, y qué pensaba sobre que ella dijera que le gustaba el micrófono. A lo que él contesto que no, que yo sabía defenderme sola y que para eso tenía micrófono", explicó Roció.

Y añadió: "Me sentí desprotegida y expuesta porque yo no me iba a poner a pelear con Gladys, ni contestarle en televisión...".

Pero anoche, la cosas terminaron por explotar cuando Tyago reconoció que se pelearon porque se mensajeó con su ex, Azul. "Si me dice 'te amo' a mí y le manda mensaje a Azul diciéndole 'te amo', me parece que no...", comentó.

"Rocío es linda pero Azul es muchísimo más linda que ella", arrancó Gladys.

Y siguió: "Rocío clava puñales por la espalda. Cada día que pasa lo quiero más a Ángel que me dijo 'bomba, no te acerques porque te lo clava un puñal por la espalda' Es una chica mentirosa, me da bronca. Es una hipócrita, atrevida, un montón de cosas", tiró, mientras Robles lloraba.

"Te respeto como artista, pero como persona dejás bastante que desear", reaccionó la bailarina.

Finalmente, tras el escándalo, Gladys La Bomba Tucumana le pidió disculpas a Rocío Robles.

