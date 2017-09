Escándalo: Se filtró el audio de la negociación entre Natacha Jaitt y Fernando Burlando

Natacha Jaitt y Diego Latorre firmaron un pacto de confidencialidad durante el proceso de mediación al que ambos se presentaron para tratar de bajarle el tono al escándalo.

Este lunes, Crónica difundió el audio del trato entre las partes, en donde se lo puede escuchar a Fernando Burlando explicar que ninguno de los dos puede hablar del tema, en tanto que además, los advierte sobre una multa en el caso contrario.

"¿Dónde firmo?", pregunta la morocha en una parte del audio. "Firmá donde dice Natacha, acá", le responde el letrado. "Ya me perdí, cuatro horas al pedo, tengo náuseas de sueño", acota Jaitt, molesta por el tramiterío.

"Atriqui. Jajaja. Sonó raro. Todo por atrás me toca a mí, que leche...", exclama irónica la mediática al firmar cada una de las copias correspondientes.

"Este documento tenés que venir a buscarlo en 15 días", le aclara el defensor del ex futbolista a Jaitt. Y sigue: "Tal vez te llame y te lo lleve yo, sino venís a mi casa y te lo lleno". "Dale, arreglamos horarios y después nos juntamos porque van a seguir...", le contesta ella.

"Ya está. Ahora tenés que olvidarte. Para hablarlo coloquialmente esto es un pacto de no agresión recíproca. Decí: 'Los abogados de Diego me dieron las explicaciones del caso, yo las recibí, ya está. Aparte hay un pacto de confidencialidad que si lo rompo me multan y me denuncian'", la instruye Burlando.

Embed