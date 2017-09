Â¡EscÃ¡ndalo en el Bailando!: Mica Viciconte denunciÃ³ que Tyago la agrediÃ³

En la noche del lunes, en ShowMatch, Tyago Griffo se presentó en el Bailando para ver la participación de su madre en el certamen, pero las cosas terminaron de la peor manera al protagonizar un áspero cruce con Mica Viciconte.

"Me la crucé y no me saludó", le contó el cantante a Tinelli. "¿Por qué no cuenta cuando entró al camarín a agredirme? Le pedí que se retire y que no me toque la pierna y me dijo fantasma", retrucó la modelo.

"Para mí, es una fantasma. No la agredí en ningún momento", aseguró el morocho. Acto seguido, Tyago encaró hacia la rubia para encararla. "Te noto nervioso", le dijo ella. "No me pelearía con una mujer", sostuvo él.

"No existís, me parecés una irrespetuosa", retrucó Tyago. "Pero te pone mal que no te salude. No sos mi centro", le contestó Viciconte.

"De nada por estar de nuevo acá", ironizó el cantante.

Pero Micaela, se quedó con la última y devastadora palabra: "La fruta no cae muy lejos del árbol, viene de una familia de mentiras, se cubren entre ellos", concluyó Viciconte.

Mirá!

