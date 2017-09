Â¡EscÃ¡ndalo en el Bailando!: Francisco Delgado acusÃ³ de infiel a Barby Silenci

Anoche, en el Bailando, Francisco Delgado participó como invitado de la pareja de Nancy Pazos en el Cuarteto de a tres, el nuevo ritmo del certamen. Como era de esperarse, el modelo y su ex pareja, Barby Silency, protagonizaron un tenso cruce entre ambos.

"A mí me encantaría que se enamore, a mí me contó que el Polaco le ofreció ser su novia y Barby le dijo que no, y hoy me parece que es al revés", arrancó Delgado.

"Nunca podría haber dicho que me la quería sacar de encima, dije que siente y piensa que seguimos juntos cuando me hace los planteos sobre Elena. La veo tres veces por semana, y ella quiere más, no le alcanza. Barby es sumamente intensa conmigo, pero es una excelente madre con mi hija. Siempre digo que es una excelente madre pero una pésima ex", lanzó luego.

"Me molesta que diga que El Polaco la ayudaba, porque lo principal es estar, y es lo que hago desde antes que nazca Elena, entonces escuchar eso fue muy doloroso", respondió cuando le preguntaron si el ex de Silvina Luna le había dado dinero a Barby.

Y confesó: "No creo en la fidelidad de pareja, y evidentemente cuando estuve de novio me sentía enamorado pero fui muy infiel, me hago cargo". "Soy quien soy, no es una estrategia, no creo en la fidelidad", añadió al respecto.

Pero mientras Francisco hablaba, Barby tuiteaba: "Lo que faltaba, Francisco es mi psicólogo y sabe todo lo que me pasa y siento y que quiero y necesito", arrojó.

Finalmente, entre varios de los mensajes que compartió en la red social, la morocha aseguró que "No estoy enamorada del Polaco y cerró con una advertencia: "Él es un pésimo novio chicas, cuidado". ¡Terrible!

