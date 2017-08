Ernesto Korovsky, guionista de "Fanny..." en medio de la acusación de plagio: "No le copié a nadie"

El lunes último, debutó "Fanny, la fan", la nueva tira de Telefe con Agustina Cherri, Luciano Cáceres y Nicolás Furtado y ya levanto polémica.

A tres días del estreno, las redes sociales estallaron comentando que es una copia de "La fan", una serie de la cadena Telemundo de Estados Unidos.

"Yo solo sé que soy la fan número uno de Lucas Duarte y sé que alguna vez lo voy a conocer porque es mi destino. No sé si el de él, pero el mío sí. Dicen que soy una fantasiosa, que soy una soñadora, y todo porque soy admiradora de Lucas Duarte, el actor, soy su presidenta de su club de fans", así se presentaba en el trailer de la cadena latina más importante de USA, y se dijo que fue claramente la inspiradora de "Fanny la fan", la ficción argentina producida por Undergound.

En Estados Unidos, la serie fue escrita por la autora argentina Marcela Citterio -autora de Patito feo y otras novelas- y se dejó de emitir al capítulo 54; aunque su versión internacional siguió hasta los 150 episodios en 2016.

PrimiciasYa.com se comunicó con el guinoista de la tira de Telefe, Ernesto Korovsky, quien enfrentó las acusaciones de plagio y aclaró: "La idea de 'Fanny la fan' la tuve en 2009 y Marcela Citterio trabajó como colaboradora mía y somos amigos. Yo trabajaba en Pol-ka y ese año terminé mi labor ahí y me fui a vivir al campo. En ese momento empecé a escribir esta novela, un libro de 257 páginas, y se la vendí a editorial Planeta y no la publicó nunca. Está todo constatado en papeles y contratos. No quiero salir a hacer escándalo pero en realidad no se la copié a nadie. Es más, creo que ahora Planeta va a publicar el libro".

Y detalló:"En 2011 los derechos de Planeta se vencieron y ahí yo hice una sinopsis para mostrarla en televisión, porque soy autor de televisión. Y esa sinopsis circuló por toda Latinoamérica, todo el mundo sabía de esta novela. Además los parecidos son imposibles, no es una copia para nada. El año pasado le comenté de esta idea a Sebastián Ortega y sabíamos que había una novela La fan y la vimos. Pero nos pareció muy poco parecida a lo que nosotros queríamos hacer. Además reitero que tenía esta idea registrada desde el 2009. En el caso del título, La fan es algo general y no para registrar".

Por último, remarcó: "En Underground lo que menos somos es ser copiones. Nos pasamos de originales o de raros por decir de alguna manera, pero copiarnos de nosotros mismos no. No es lo nuestro plagiar".

