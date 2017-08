Erika Halvorsen, autora de "El hilo rojo": "Opino como público, no como autora del libro original""

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Erika Halvorsen, autora del libro "El hilo rojo", no quedó conforme con la versión cinematográfica de su novela. autora del libro, no quedó conforme con la versión cinematográfica de su novela.

La China Suárez y Benjamín Vicuña, con aquel famoso momento del "motorhome" que contó públicamente La película tomó aún más trascendencia ya que dio inicio al romance de, con aquel famoso momento del "motorhome" que contó públicamente Pampita

En un reportaje con la Revista Noticias de este fin de semana, Halvorsen dijo sobre la película: "No me gustó. La película no tiene nada que ver conmigo. En los créditos dice que fue a raíz de un guión original de mi persona, pero nada más. La premisa que me importaba de 'el hilo rojo' es que la pasión no se corte. A mí la película no me identificó ni me interpretó".

"Estoy acostumbrada a ver las cosas que escribo y ver cuál es la vuelta que le dan los directores. Pero con esta película no tuve nada que ver", agregó en declaraciones a la revista.





Lo cierto es que en comunicación con PrimiciasYa.com, Halvorsen aclaró sobre este tema: "La película estaba pensada para otro público. Mas adolescente quizás. Que no me haya gustado a mí no significa nada. La vio casi un millón de espectadores" .