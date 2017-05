El Polaco y Silvina Luna conforman una de las parejas más populares del ambiente artístico. Desde la confirmación de su romance, durante el verano, ambos viven su amor de manera muy intensa. conforman una de las parejas más populares del ambiente artístico. Desde la confirmación de su romance, durante el verano, ambos viven su amor de manera muy intensa.





Instagram del cantante y de la modelo publicaron imágenes desde un estudio de grabación, promocionando un tema que hicieron juntos. En las últimas horas, desde las cuentas dedel cantante y de la modelo publicaron imágenes desde un estudio de grabación,

PrimiciasYa pudo dialogar con ellos, a dúo, y antes que él, habló ella: "Es un tema que grabamos juntos, lo veníamos escuchando hace un tiempo. Es un cover, nos gusta la letra y el tema. Él insistió. Estaba muy nerviosa, pero me ayudó mucho y fue un amor".





"Fuimos al estudio. Estuvo al lado mio en todo el momento. Me dijo que abra la boca, me indicaba los tonos, a respirar... Yo había tomado de chica clases de canto. Nunca me había animado a cantar. Es un juego y teníamos muchas ganas", agregó la rosarina.





Por otro lado, el rubio confirmó: "Canta muy bien ella. Fue hermoso, me sorprendí. Cuando estábamos boludeando con la guitarra se agrandó. Se lo preparé, fui al estudio. Está re bueno. Se llama "Escapémonos". Es una cumbia romántica con salsa, ya la van a escuchar".