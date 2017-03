Enrique Pinti relató que fue víctima de abuso en su niñez

Enrique Pinti reveló en una entrevista con la Revista Viva que sufrió un abuso cuando era niño (a los 9 años) y que le ocultó esa triste historia a su familia por temor.





"Un cura me quiso toquetear en el confesionario. Me dio risa, tenía 9 años, era tan feo el tipo y tenía un olor a transpiración que te volteaba", contó el genial actor.





Y agregó: "En ese momento, yo era un boludo que todavía no sabía cómo se hacían los nenes. Es un episodio traumático y yo no me río de la gente a la que le pasó eso".





"El tipo era un cura que estuvo poco tiempo en la iglesia. No se le podía aguantar el aliento a oveja muerta. Los varones nos confesábamos en su falda", recordó sobre ese desagradable momento.





"El confesionario tenía la ventanilla para las mujeres al costado. Los hombres abríamos la puertita y nos poníamos en la rodilla del cura. De terror la cosa", completó Pinti.