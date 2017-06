Enrique Pinti confesó que pagó por sexo

Ante una pregunta de Moria Casán en "Las puertitas del Sr. López", Enrique Pinti habló de su intimidad y confesó que pagó por sexo en el exterior.





"Los varones nos confesábamos en la falda de los sacerdotes. ¡El olor a orín que tenían esos santos! Estaba el padre Milagro, que era español, y que nos preguntaba siempre si nos masturbábamos. Era lo único que le importaba", arrancó.





"Un día yo le dije que sí, que me masturbaba, y me dijo que me iba a quedar ciego. Algo de eso hay por el edema que tengo en el ojo...", bromeó Pinti.





"Sí, sexo todo lo que venga. En el país, nunca pagué. En el extranjero, sí", agregó el humorista, ante la sorpresa de todos.





El video.