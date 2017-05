La semana pasada, Emilio Disi descartó rotundamente su posible participación en el Bailando 2017: "La producción de Marcelo Tinelli sigue insistiendo, pero no tengo ganas. No estoy para bailar en el Bailando, mejor estoy para ir a Cancún o Miami y disfrutar de unos días de descanso", señaló.

Y arrojó: "Para mí, el Bailando puede llegar a ser un picadero de carne. Y no tengo ganas de estar ahí".

Y ahora, al ser consultado sobre si estará en los festejos de Susana Giménez por sus 30 años en televisión, el actor indicó: "Estamos hablando, hay varias ideas pero primero hay que arreglar".

"Me consta que ya arreglaron Gasalla y los Midachi, pero no aun yo no. Vamos a ver si arreglo en estos días", remarcó.

Por último manifestó: "A mí me encanta laburar con Susana, es una divina pero hay un contrato de por medio y varias cosas por resolver".