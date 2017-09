Emilia Clarke se tiñó el cabello de rubio como Daenerys

Los fanáticos de Game of Thrones aún tendrán que esperar mucho para ver la última temporada de la serie de HBO. Pero algo quizá pueda ayudar a sopesar la pena: Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen en la producción, se tiño el cabello de rubio, tal como su personaje.

"Lo hice. Madre de los dragones, conoce a Emilia. Emilia, conoce a la Madre de los dragones. Quizás no lo notes si miras de soslayo. Todos alaben la magnificencia de Kev Alexander y Candice Banks, los genios creadores de la peluca de khaleesi (y no olvidemos todo el cabello de 'Game of Thrones' en estos gloriosos ocho años) por este mágico momento hecho realidad", escribió la actriz en Instagram.

Embed

Hasta el momento no se sabe por qué Clarke se tiño el cabello de rubio, pero se presume que tiene que ver con el rodaje de la última entrega de Game of Thrones.

Hasta el momento, la actriz ha utilizado pelucas en todas las temporadas.

Embed The experiment continues. My IQ has stayed around average and my need to be near fire breathing creatures and uncomfortable seats made of iron has trebled. #hereslookingatyoukid #canyoutellthiswasshotonaniphone? #apparentlyblondestakemoreselfies Una publicación compartida de @emilia_clarke el 20 de Sep de 2017 a la(s) 11:43 PDT