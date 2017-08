¿Embarazada? La China Suárez compartió una foto de su panza, pero luego la borró

En medio de rumores de embarazo, Eugenia La China Suárez publicó en su cuenta de Instagram una foto que parecía haber confirmado la noticia, pero a los pocos minutos borró el posteo.

La imagen no solo confirmaría su embarazo, sino que también traería repercusiones por los integrantes.

Se trata de una foto en la que se ve su mano (el anillo de compromiso lo confirma) entrelazada a la de tres niños. Los pequeños serían Beltrán, Benicio y Bautista, los hijos de Benjamín Vicuña con Pampita.

Los rumores indican que la pareja está esperando su primer hijo pero que la actriz aún no llegó a los tres meses de embarazo y por eso no confirman la noticia. "Van a ser los primeros en saberlo. Es una noticia maravillosa, es muy lindo, pero por ahora no tengo nada que confirmar ni aclarar", dijo el actor chileno al ser consultado sobre el tema.

"No desmiento ni aclaro nada, son cosas personales que cuando lo podamos decir vamos a estar felices de poder comunicarlo y contarlo, cuando tengamos la certeza ustedes van a ser los primeros en saberlo", agregó luego.

China