Embarazada, Delfina Gerez Bosco se casa este año a tres meses de oficializar su romance

Hace tres meses Delfina Gerez Bosco conoció en una fiesta a quien hoy es su novio Fernando Beni y quien se convertirá en su marido y el padre de su hijo.





Así de rápido sucedió todo en la vida de la bella modelo y conductora que confirmó esta semana que se encuentra en la dulce espera.

Embed Vamosssss amo acompañarte hermoso!!!@ferbeni14 Una publicación compartida de Delfina Gerez Bosco (@delfinagbosco) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 6:50 PDT







"Estoy super feliz, es un momento nuevo. Todo el mundo te cuenta cómo es pero hasta que no lo vivís no lo llegas a imaginar tanto. Cada mujer es distinta y lo toma distinto. En mi caso fue buscado, me agarró sueño, un poquitito de mareo y hambre todo el tiempo. Por suerte nunca me sentí mal, lo vivo muy bien y muy cómoda... Enseguida ya me aprieta un poco la ropa y no es que engordé demasiado porque es muy chiquito. No sabemos qué es todavía. Cuando evatest dio positivo nos pusimos muy felices y no terminábamos de entender la situación o no nos dábamos cuenta. Y cuando hicimos la primera ecografía ahí empezamos a darnos cuenta un poquitito más porque todavía la panza no salió", señaló Delfina en diálogo con este portal.





Y además reveló cómo fue la sencilla propuesta de casamiento que le hizo su pareja: "Cuando nos conocimos con Fer hablamos del tema de casarnos y de tener hijos, de los deseos de cada uno, y los dos coincidíamos que teníamos ganas de todo. Y en uno de esos viajes que yo lo acompañé por su trabajo, que fue largo, me dijo que se casaría conmigo si yo me casaría con él, medio así informal, sin anillo ni cena de por medio, y le dije que sí, que obvio me caso con él. Y me dijo que quería este año y empezamos hacer lista. Por el momento será por civil y haremos una cena entre amigos".