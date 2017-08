Elio Rossi: "Reivindico el show pero también la información"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Elio Rossi vuelve a un panel futbolero en el ciclo "Fútbol al horno" que conduce Flavio Azzaro. PrimiciasYa.com se contactó con "Pipo" Rossi en exclusiva quien contó sobre esta vuelta al debate de fútbol en tevé. vuelve a un panel futbolero en el cicloque conducese contactó con "en exclusiva quien contó sobre esta vuelta al debate de fútbol en tevé.





"La verdad que muy bien. Hace un tiempo largo que el Flaco (Flavio Azzaro) me venía invitando a participar del asunto. Viajé al Sur y a Europa y no pude. Ahora a la vuelta lo contacté y me puse a disposición. Largamos el domingo. Vamos a ver cómo sale. De todos modos vengo de una época donde las contradicciones eran toleradas. Entiendo, admito y reivindico la cuestión del show pero siempre si uno puede entregar un elemento", comentó el periodista. comentó el periodista.





"En Tribuna caliente mostramos, por ejemplo, como había comprado Independiente a Gomito Gómez a 250 mil dólares y paso a valer 450 mil en los libros de Héctor Grondona. Por eso, reivindico el show pero también la información. Uno siempre intenta buscar, hacer la libertad y no reclamarla y hay lugares donde la libertad es una utopía y de esos lugares uno intenta escaparle", añadió.





"En el 97 nosotros publicamos que Passarella (Daniel) había hecho cortar la cara a Cruz (Julio), lo dijimos en el noticiero de Canal 7 y después me tuve que bancar a toda la coorporación futbolística en contra. Después recuerdo una pelea con Oscar Ruggeri y con Juan Baba (ex árbitro) en su momento", recordó sobre sus peleas televisivas más resonantes. recordó sobre sus peleas televisivas más resonantes.





Y explicó: "La de Cherquis es fantástica. Cherquis es un maestro, esa vez estaba cruzado por la emoción de ser amigo de Basile. Fue fantástico ese cruce. Después pasa y queda en el terreno anecdotario. Me crucé en cámara y personalmente con Cherquis, nos dimos la mano, un fuerte abrazo y la vida continuó. Uno no se queda enojado y con odio permanente. Las cuestiones futboleras involucran cuestiones del corazón, es muy difícil resolverlo desde la razón".





Sobre su recordado cruce con Oscar Ruggeri en "El show del fútbol", comentó: "Nunca me he vuelto a cruzar con Ruggeri. No se me ocurre de qué poder hablar con él, debería ponerme a pensar qué puedo charlar con Ruggeri".