Eleonora Wexler nos adelanta en exclusivo cómo será su personaje en "Golpe al corazón"

Eleonora Wexler se siente una privilegiada en poder trabajar de lo que tanto le apasiona. Sin lugar a duda el 2017 será uno de sus mejores años a nivel profesional. Después del éxito que fue "Amar después de amar" con Mariano Martínez e Isabel Macedo, la actriz regresa a la televisión con dos nuevas ficciones: primero será el debut de "Un gallo para Esculapio" y luego se vendrá el estreno de "Golpe al corazón", todo por la pantalla de Telefe.

Con respecto a la miniserie de 9 episodios que protagonizan Peter Lanzani y Luis Brandoni, y que arranca el próximo miércoles a las 23:15, indicó: "Estoy muy feliz por haber trabajado en esta ficción. Es una historia diferente, muy fuerte con el tema de la riña de gallos y piratas del asfalto. Es un mundo que no conocía y ser parte de esto fue un lujo".

Por otra parte, sobre la novela que hará junto a Sebastián Estevanez, señaló: "Estoy muy contenta me encantan los guiones. Es otra cosa diferente, pero bueno si bien lo otro se grabó antes se juntó todo para que salgan al aire este año. La paso muy bien me divierto. Sebas es un hermoso compañero y es una historia linda para contar, me encanta".

Sobre cómo será su personaje, contó en exclusivo a PrimiciasYa.com: "Es una historia típica de amor, mi personaje es Marcela, una médica muy dedicada a su pasión. Estoy casada con Ramiro Blas y Sebastián entra como enfermero y ahí hay algo que nos une a Rafael, el personaje de Seba, con el de Marcela. Hay algo en esa historia de amor que nos une profundamente a los dos, pero para ella es una sorpresa".

Por el momento, "Golpe al corazón" no tiene fecha de estreno pero saldrá al aire durante el mes agosto en el prime time de Telefe.

¡Mirá la entrevista completa con Eleonora Wexler!

Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino