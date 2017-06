El video ultra hot de un ex participante de "Combate"

El actor protagonista de uno de los videoclips más calientes de los últimos días, es Sebastián Pelegrinelli, el ex participante del reality juvenil Combate. El tema se llama "Acaríciame" y lo interpreta Adiranna del Mar.

Sebastián, quien actualmente está actuando en la obra "Que Facha Mos" dirigida por Ezequiel Castillo y causó hace poco un revuelo por ponerle Gokú a su hijo que está próximo a nacer, ya había hablado con PrimiciasYa.com sobre un video paranormal que logró captar ese mismo día de filmación en el Palacio de Cecci.

En el videoclip, se lo puede ver en paños menores al joven actor y modelo, ya que solamente lleva puesta una sunga, y deja expuesto totalmente su cuerpo trabajado, con escenas muy fuertes, incluyendo una serpiente Piton de 50Kg sobre sus hombros.

En cuanto al video, se filmó en el Palacio Cecci, ubicado en Devoto, con una calidad cinematográfica y en 4K. Fue estrenado la semana pasada y ya lleva miles de visitas.

En las redes se armó un debate importante, ya que Sebastián está llevando el embarazo junto su mujer, y hay quienes critican el video por las imágenes sensuales mostradas en este momento familiar, y otros que lo defienden argumentando que es su trabajo.

Sebastián, mientras terminaba de hacer la campaña para una marca de ropa (Toretto Ind), nos brindó su punto de vista en base al videoclip: "Yo estoy concentrado en mi familia. Queremos que Ulises Goku siga creciendo día a día y estamos muy bien con mi mujer. Soy un profesional, no me llega la crítica. Es un videoclip que se estrenó hace poco, es mi trabajo y no hay que agrandar las cosas".

"También estoy pendiente en dar lo máximo de mí en Que Facha Mos , porque es una obra hermosa y merece mi atención y compromiso mental", prosiguió dejando en claro su postura.

Embed