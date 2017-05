El video paranormal de un ex participante de "Combate"

El protagonista de este hecho fue Sebastián Pelegrinelli. El actor y modelo de 25 años, que en la semana causó furor por ponerle "Goku" a su hijo que está en camino, sacó a la luz un video más que llamativo.





Este impactante suceso ocurrió hace unas semanas en el Palacio Cecci, ubicado en Devoto. Claramente se puede observar como fueron capturados en video algunas presencias sobrenaturales.





En dicha locación el ex participante del reality Combate , se encontraba grabando un videoclip para una cantante solista, en una producción que hasta incluyó una Serpiente Pitón, la cuál se usó sobre el cuerpo del jóven actor y modelo de 25 años.





Sebastían nos contó un poco: "En medio del rodaje, mientras hacían un break para acomodar y ambientar todo para la próxima escena, deicimos bajar al subsuelo del Palacio, junto a la actriz, la cantante y una asistente".





Y prosiguió con su relato: "Decidí filmar esa excursión, ya que una persona que no puedo nombrar por razones comprensibles, nos había comentado que pasaban cosas inexplicables en ese sector, más que en cualquier rincón de esta antigua locación. Sinceramente empezamos como si fuera un chiste, pensando que no veríamos nada, y lo tomamos como una versión de la Bruja de Blair con el celu".





Entre risas y seriedad, ya que no tenían pensado poder grabar nada, quisieron emular una película de terror, y sin pensarlo terminaron lográndola. No fue sino después de ver la grabación, cuando se dio cuenta Sebastián que en el video aparecían 4 seres extraños.





"Al momento de bajar, sentí junto a mis compañeros una sensación extraña. En el video no es exagerado las veces que dijimos que hacía mucho frío ahí abajo, y en ciertos sectores. Hace una semana, un grupo de investigadores de fenómenos paranormales me han contactado para hacer una investigación profunda, por ese motivo todavía no puedo dar detalles contundentes sobre el mismo".





Al ser consultado por sus experiencias pasadas, Sebastián nos explicó: "Desde muy chico estoy ligado a todo lo que tiene que ver con fenómenos paranormales, la parapsicología y el más allá. Tengo mis propias hipótesis basadas en mis lecturas, experiencias y demás. No me dan miedo estos temas, al contrario. Siento que cada día descubro algo nuevo de la vida... No en lo cotidiano, sino en lo espiritual".

"Hay algo que me viene pasando desde hace años, que tiene que ver con todo esto. Por eso veo el video una y otra vez. Jamás pensé poder tener una evidencia como esta. Por eso me tomé el tiempo de hasta incluso ponerle subtitulos, explicación y música de fondo. Es real y nosotros lo sabemos, con eso me basta", cerró Sebastián con muestras de pasión en su relato.