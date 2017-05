El video de Marley, en pleno tratamiento de belleza: "Parece que estoy hecho mier..."

"Despedida de solteros", Marley viajó a Colombia para grabar una nueva temporada de La ciencia de lo absurdo para la señal NatGeo. Tras la final deviajó a Colombia para grabar una nueva temporada de La ciencia de lo absurdo para la señal NatGeo.





Y antes de pararse frente a cámara, fuera el set, el animador se realizó un llamativo tratamiento de belleza.





La figura de Telefe se aplicó un máscara húmeda en el rostro para hidratar, relajar y rejuvenecer el cutis. En su cuenta de Twitter mostró el momento en el cual una asistente le colocaba el producto en la cara.





"¡Aquí estoy! En Fox Colombia. Me contrataron para hacer El fantasma de la Opera. Divino estoy quedando. Parece que estoy hecho mierda y me dijeron 'hacé el programa así, que no se te vea la cara'", indicó Marley en el video que colgó en las redes.