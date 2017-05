"El Tula" vs. Brancatelli y Segovia por el acto de Macri en el día del trabajador

La presencia del presidente Mauricio Macri en el acto organizado por las 62 Organizaciones para celebrar el 1 de mayo generó mucho ruido y polémica en el ámbito político, algo que quedó reflejado en el cruce que Carlos Pascual Tula, histórico militante peronista y dueño de un reconocido bombo, protagonizó anoche en Intratables con el periodista Diego Brancatelli y el metrodelegado Néstor Segovia.

"Estos señores que se dicen peronistas no son peronistas. Yo encabecé marchas contra los militares. A vos nunca te tiraron gases, nunca estuviste en cana, no sé qué clase de peronista sos vos", señaló Tula mirando a Segovia, horas después de haber estado con su bombo en el acto encabezado por el gremialista Gerónimo "Momo" Venegas, aliado del Gobierno.

"Mi viejo estuvo preso, mi hermana estuvo presa, vi miles de desaparecidos. Yo viví los militares. Qué no voy a saber lo que es", fue la respuesta de Segovia.

Pero no todo terminó ahí. Porque luego de este cruce, comenzó otro, en este caso entre el el Tula y Brancatelli, quien expresó: "Le pregunto a Tula, a quien admiro y respeto por varios motivos. ¿Qué tiene que ver Macri en su vida, qué significa Macri en su vida?".

"Yo no estoy con Macri, yo soy peronista, todos los que estuvimos ahí cantamos la marcha (peronista)", respondió Tula, quien agregó: "Este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por eso yo ahora apoyé al Momo Venegas, porque estamos buscando no que se caiga este Gobierno. Porque si se cae el Gobierno, la va a pagar todo el pueblo".

AméricaTV