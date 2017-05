El tierno mensaje de amor de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdés

Este martes, Guillermina Valdés estuvo como invitada en Cortá por Lozano y mientras la actriz dialogaba con la conductora del envío, su pareja, Marcelo Tinelli, se deshacía en piropos en Twitter.

"Qué lindo verte tan hermosa y feliz @guillevaldes, en el programa de @verolozanovl", escribió el animador.

Durante la charla, Guillermina brindó algunos aspectos de su personalidad: "Soy muy para dentro. Pero he encontrado un lugar que resuelvo bastante bien las cosas cuando suceden. Me parece que uno va construyendo un lugar suyo intocable que en un punto te preserva, porque nos manejamos en un medio que es un poquito cruel. No elegimos meternos acá y muchas veces está bueno tener esa parte de uno donde uno puede estar tranquilo"

Más temprano, la rubia fue entrevistada por La Once Diez/Radio de la Ciudad y confesó que el teatro es "su verdadero amor" al hablar de su rol en "Invencible", la obra teatral que protagoniza junto a Carlos Portaluppi, Héctor Díaz y Valeria Lois.

