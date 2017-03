El terrible drama que el adorable niño de Jerry Maguire tenía escondido

"Me hicieron sentir una basura todos los días de la escuela hasta el punto que tenías ataque de pánico cada noche, porque me preguntaba cómo iba a pasar el día", añadió el actor, que también protagonizó Stuart Little. "Fue humillante".

"Amo trabajar y el arte de hacerlo, y quiero probarles que soy feliz. Nadie puede pararme (...) Estoy aquí para ayudar a otros compartiendo mi experiencia. No soy una víctima, soy un sobreviviente", manifestó.