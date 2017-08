El Tano Pasman: "Nunca imaginé en trabajar en una película con Adrián Suar"

Este 10 de agosto llega a los cines "El fútbol o yo", la nueva película que protagonizan Adrián Suar y Julieta Díaz, con la dirección de Marcos Carnevale. En la noche del martes, se realizó el avant premiere al que asistieron sus protagonistas y varios famosos.

También estuvo Sergio "El Tano" Pasman, quien realizó una participación especial. El hombre saltó a la fama cuando lo escracharon sacado insultando a los jugadores de River, durante la promoción contra Belgrano en 2011 que los llevó al descenso.

El particular hincha del Millonario supo capitalizar el video que se viralizó: dio entrevistas, hizo comerciales, salió en tapas de revistas y ahora hace su debut en la pantalla grande.

"Me sentí muy bien trabajando en la película de Adrián Suar, la pasé bárbaro. Fue una participación pequeña pero muy divertido estuvo. La participación tiene que ver con el video que se virilizó hace un tiempo, pero dejemos la intriga para que la gente lo vea", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Nunca me imaginé con el video que salió llegara a estar en cine con Suar y grandes figuras. Imposible de imaginar, no hay forma de pensar una cosa así. Es increíble pensar de haber participado en una película tan divertida. Ahora ya no me graban más, mis hijos si serian cuando puteo de más, Pero mis hijos me salieron muy fanáticos como yo así que todo puteamos".

Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino