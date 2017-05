El sorpresivo anuncio de Ventura: ¿Se va de APTRA?

En medio de la polémica que se generó tras conocerse las nominaciones de los premios Martín Fierro, Luis Ventura, presidente de APTRA, anunció que dejará el cargo una vez que finalice su mandato. "Termino mi gestión y yo me retiro", aseguró en una entrevista telefónica con Buenos Días América.

"Lo dije desde un primer momento: hago mis cuatro años y me voy a mi casa Y sigo participando como socio de APTRA. Me parece que hay que darle lugar a otras camadas de periodistas y colegas que pueden tomar la nueva gestión. Por eso, por de pronto, quiero dejar una imagen saludable del Martín Fierro", señaló Ventura.

En tanto, el periodista, quien está recuperándose de una dolencia respiratoria, también se refirió a la polémica generada por la nominación de Intrusos, el programa de espectáculos de Jorge Rial que fue incluido en una terna como mejor "magazine".

"¿Intrusos es un programa de espectáculos? Creo que mayoritariamente sí, pero tenemos temas como, por ejemplo, 'Daniel Osvaldo', 'Diego Maradona con Rocío Oliva' que no tiene nada que ver con el espectáculo. Me parece que Intrusos es un multiusos, se adapta de acuerdo a los temas que están midiendo en pantalla. Y a partir de ahí desarrolla su mirada particular, que me parece exitosa a lo largo de tantos años", afirmó Ventura.