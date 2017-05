El sentido editorial de Jorge Rial tras la explosiva confesión de Daniel Scioli

Testigo principal de la confesión de Daniel Scioli respecto de su futura paternidad, Jorge Rial abrió la edición de Intrusos de este jueves con un sentido editorial en el que analizó lo que dejó esta "bomba" y las repercusiones posteriores, principalmente luego de que Gisela Berger asegurara que el ex gobernador le pidió que abortara. Y en ese sentido, aseguró que de haber sabido todo lo que iba a suceder tras la entrevista, hubiera preferido "dar un paso al costado".

"No sé si busco la primicia, más allá de que uno lo lleva en la sangre y, por lo tanto, no podés luchar contra eso. El periodista busca eso, la primicia, la noticia, que todo el mundo hable de lo que lograste. Lo que pasó ayer no lo logré yo, quiero decir eso. Lo único que hice fue sentarme con alguien que tenía ganas de contar algo, en este caso Daniel Scioli", comenzó Rial.

"De todas maneras, si me dieras a elegir, no lo que pasó en ese momento, sino todo lo que pasó después, hubiera preferido pasar de lago. Personalmente lo digo. Por todo lo que se armó después. Porque es oscuro, porque se ve lo peor que tiene cada uno. Y no es bueno esto. Y la verdad, más allá de que mi único lugar en todo esto es el del tipo que estaba sentado frente a Scioli, cuando hoy veía que se repetía la noticia y se pegaba lo que dijo Gisele y aparecía yo en un segundo plano, dije 'puta, estoy en un lugar que no me gusta'", agregó.

Según explicó Rial, su incomodidad ante la situación está relacionada con el hecho de tener "una historia personal que me pone en un lugar de mierda. Yo, gracias a dos mujeres que tomaron la decisión de no abortar, tengo dos hijas. Más allá de que tengo una posición tomada sobre el tema del aborto, creo absolutamente en la libertad de la mujer sobre su cuerpo. Y es contradictorio porque soy contradictorio y porque todos somos contradictorios".

"Hubiese preferido que no pasara todo lo que pasó después. No disfruto de la primicia por todo lo que vino después. Si me hubieran dicho que iba a pasar todo esto, daba un paso al costado", señaló posteriormente el conductor, para también afirmar: "Me llega de cerca, me roza y me remueve cosas. Por un montón de cosas que pasaron en mi vida. Tener hijos es maravilloso, es milagroso, es lo mejor que puede pasar. Por eso me llega de esta manera tan fuerte".