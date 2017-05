El sentido comunicado de Maradona por la muerte de Cyterszpiler

Jorge Cyterszpiler, el primer representante que tuvo Diego Maradona, falleció este domingo al caer al vacío en Puerto Madero.

Algunas versiones extraoficiales, indican que el representante de futbolistas se habría arrojado desde el séptimo piso del Hotel Faena, producto de un fuerte cuadro de depresión.

En los últimos tiempos, el hombre estaba enfermo y se había separado. A raíz de estos sucesos, estaba acompañado por el asistente terapéutico Fabián Suárez, designado por un médico que atendía a la víctima a raíz de los problemas depresivos que sufría.

En este marco, durante la jornada del lunes, Diego Maradona escribió un comunicado en su cuenta de Facebook en memoria de Cyterszpiler.

"Recién llegado a Bahréin, me acabo de enterar del fallecimiento de Jorge Cyterszpiler... Mi más sentido pésame a sus hijos y a su familia. Jorge fue mi amigo y me acompañó en mis inicios. Nunca me voy a olvidar que él le dio de comer a muchos chicos de Los Cebollitas", comentó en alusión a los otros pequeños futbolistas a los que también acompañó.

