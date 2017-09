Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Todo se dio cuando el periodista deportivo estaba dando una información sobre la actualidad de la selección argentina y el conductor lo pisó en pleno desarrollo.





"Vos decís una cosa pero yo consulté con otros periodistas deportivos y dicen que los jugadores quieren tener a la hinchada más cerca", le marcó Mario. El columnista, al escuchar esto, lanzó: "Listo, bueno, levantá la columna".





Ante esto, se especuló con una pelea entre ellos. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con El Rifle quien desmintió una pelea con su compañero: "Es todo un invento de los medios. Humo. Los que pusieron eso quiere decir que nunca vieron en el noticiero".





"Si vos buscas en Google una nota que di en 2014 vas a ver lo que pienso de Mario, el tipo más generoso con el cual trabajé, no sólo conmigo sino con todos los compañeros", agregó el periodista deportivo.





Y recalcó por última vez: "Mario es el tipo más generoso que laburé en mi vida. Los que dicen que me enojé nunca vieron En síntesis, no entienden nada. Les gusta el lío y yo no entro en esa".





