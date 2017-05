Jimena Campisi, la bellísima modelo que fue madre de Milo hace 4 años, fruto de su relación con el empresario Tomás Costantini. Ha pasado mucho tiempo desde la última aparición mediática de, la bellísima modelo que fue madre dehace 4 años, fruto de su relación con el empresario





PrimiciasYa pudo dialogar con la rubia en el marco de su regreso a la exposición, para que nos cuente qué ha sucedido en su vida personal y profesional en este tiempo.





"Me puse a estudiar, estuve dos años metida con la música y estoy produciendo con programas profesionales. Este año me lancé como DJ, estoy tocando mucho los fines de semana, en festivales, eventos, boliches. Si lo llevás adentro, está buenísimo", comentó al comienzo de la nota.

Embed Always Music Una publicación compartida de Jimena Campisi (@campisijimena) el 3 de May de 2017 a la(s) 4:24 PDT

Agregó: "Rehíce mi vida de manera increíble, tengo la niñera que me ayuda con Milo. Él se duerme a las 8 de la noche, cuando vuelvo,tipo 5 de la madrugada, me duermo y me levanto a las 10 para estar con él. Me da cargo de conciencia seguir durmiendo. Más allá de que trabajo, es como una salida".

"No sé cómo es Tomás con Milo, porque no estoy con ellos, pero sé que se llevan muy bien. Mi relación con Tomás es un cero, sigue habiendo problemas".

Sobre su relación con Costantini y la unión que tendrán de por vida por el hijo que comparten, Jimena subrayó: "Busco que compartan cosas, pero cada cosa hay que charlarlo y son varios pasos. Hay cosas que podría decidir yo y no lo hago. Todo hay que estar atrás, insistirle diez mil veces. Milo está yendo a piano y se lo pago yo. No hablamos personalmente, no me responde los mensajes, hablamos por mail. Me parece raro, va a ser mi relación así siempre, él es así".

"Me enteré hace poco que fue papá (NdeR: el 11 de abril nació Santino), por Milo es mejor que tenga un hermanito, la va a pasar increíble. Me puse contenta, me lo esperaba. No tengo idea quién es su novia, no la stalkeé, no me importa, pero a la vez sí porque está con mi hijo".

Para cerrar la entrevista, la modelo devenida en música afirmó sobre su vida sentimental: "Solo toco los fines de semana, me cuesta estar en pareja, tuve un solo novio de 2 o 3 meses... Pero después no pude volver nunca. Los hombres no se quieren comprometer hoy en día. No me enamoré, el día que lo haga, me encantaría ponerme de novia".