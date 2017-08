El reencuentro de Oriana Sabatini y Julián Serrano

Luego de estar enamoradísimos y re pegados durante tres años, Oriana Sabatini y Julián Serrano terminaron su relación de pareja en muy buenas formas.

"Sí, es verdad, estamos separados. Fue hace poco tiempo, no como se venía diciendo y en muy buenos términos", contaba ella.

"No sé si es definitivo, es muy reciente, no quiero que Ori lea y diga 'mirá lo que dijo'. Pero no estoy triste, soy un optimista por naturaleza, el tiempo dirá", afirmaba él.

Pero ahora, a dos meses de la ruptura, los ex tortolitos dieron prueba de sus declaraciones y se mostraron juntos en una cena con sus excompañeros de Aliados, donde ambos y posaron sonrientes ante las cámaras.

Tras la reunión, Julián publicó una foto del reencuentro en Instagram: "Aliados", escribió junto a la imagen grupal. ¡Buena onda!

Embed Aliados ⭐️ Una publicación compartida de Julian Serrano (@julianserrano01) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 9:35 PDT

