El reencuentro en Buenos Aires de Vito Rodríguez y Eduardo Celasco

Mercedes Sarravayrouse, la hija de Vito Rodríguez. ¿Se acuerdan? La heredera de la diva la corrió por Palermo y la intentó boxear cuando se enteró que era la nueva pareja de Eduardo Celasco. Parece ayer cuando se desató el escándalo entrela hija de Susana Giménez , y¿Se acuerdan? La heredera de la diva la corrió por Palermo y la intentó boxear cuando se enteró que era la nueva pareja de





Sin embargo, ya pasaron 10 años. Sí, ese tiempo fue lo que duró el romance entre la modelo y el hijo la recordada Jorgelina Aranda. Y parece que todo llegó a su fin por problemas externos, presiones, discusiones y la pérdida del embarazo.





Así lo confirmó la propia Vito en charla con revista Gente: "Estamos separados desde hace un mes. Durante diez años nos amamos mucho y soportamos muchas presiones. No me dejaban tener una relación con sus hijos, Manuel y Lucía. Por eso algunas personas están contentas porque se salieron con la suya".

vito rodriguez.jpg



"Lo hablamos personalmente". Esto quedó muy claro cuando en abril de este año la hija de Susana le pidió públicamente en un posteo de Instagram a la por entonces la novia de su ex que no comente nada de su hija Lucía. Ante la reiteración de Vito, la propia Mercedes sentenció:

vito vito



No obstante, desde el entorno íntimo de la modelo le confirmó al semanario que "en abril perdieron un embarazo de casi tres meses. Fue allí que empezaron a atravesar una crisis muy fuerte, porque estaban ilusionados con ser padres. Las semanas siguientes, Victoria estuvo muy sensible y empezaron las peleas. La última vez discutieron tan fuerte que Eduardo no volvió a Mar del Plata. Fue ahí donde Vito decidió empezar de nuevo y se mudó a un piso en el barrio Los Troncos".





Ahora, PrimiciasYa.com fue testigo del reencuentro en Buenos Aires y pudo dialogar con ella: "No hay nada para contar, estoy bien, estoy separada, no me gusta hablar, fue por desgaste. Tenemos buena onda, no sé si hay posibilidades de volver, tenemos perros en común, es. Yo vivo en Mar del Plata, vengo a Buenos Aires por trabajo".

Embed