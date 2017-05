"El Puma" Rodríguez: "Me levanto cuando puedo y doy gracias a Dios por estar vivo"

En el 2014, el querido artista fue diagnosticado con "fibrosis pulmonar idiopática (FPI)", una enfermedad que no tiene cura. Desde ese momento, la salud del venezolano comenzó a decaer: "Sigo esperando el milagro, tiene que ocurrir porque si pierdo eso me vengo abajo", dijo José Luis "El Puma" Rodríguez esta tarde, durante una entrevista con El Diario de Mariana.

"Me levanto cuando puedo y doy gracias a Dios por estar vivo. Ya no me dicen '¿cómo amaneciste?' sino '¿amaneciste?'. Tengo Fe. No pierdo la Fe. El milagro tiene que ocurrir. Me despierto y le doy gracias a Dios por la vida, por los amigos, por la familia, por el aire, por la comida. Después empiezo mi terapia de respiración para fortalecer mis pulmones. Y más tarde veo los noticieros. Me informo mucho. Me gusta saber lo que pasa en el mundo", dijo, sobre su rutina diaria.

Luego, reveló que se someterá a un tratamiento especial para luchar contra la enfermedad: "Estoy esperando para recibir células madre. Es un experimento que están haciendo en Estados Unidos para lograr una recuperación por medio de células madre", explicó.

Luego, habló sobre el entusiasmo que le generó su último trabajo discográfico: "Yo no tenía ningún proyecto en mente y pensaba en qué hacer. Me llamó Ricardo Montaner, fui con mi esposa a su restaurante en la playa y me dijo 'te quiero hacer un homenaje y quiero hacer un disco de duetos'. En ese instante mi esposa y yo nos pusimos a llorar, yo soy duro para llorar, pero ahí lloré, me emocioné".

"De ese momento pasaron dos años. En Sony dijeron que sí. Todo se fue deslizando y yo esperé el tiempo de Dios. Yo le decía 'Ricardo apúrate porque no voy a llegar'. Él no me entendía. Yo le decía 'apúrate' porque yo sabía cómo me estaba sintiendo. Entonces él me decía 'no, es que tengo que buscar los otros artistas'. 'No, no, primero tengo que grabar yo', le respondí. Me entendió y saqué poco a poco las canciones, me costaron muchísimo", sentenció.

Finalmente, "El Puma" se refirió a la dramática situación política que está atravesando su país, Venezuela. "Ahora puedo decir todo lo que quiera. De Cuba siempre salió muerte, desolación, falacia y destrucción, eso es lo que le compró (Hugo) Chavez a Cuba. Ese modelo fracasó. Lo que están haciendo en mi país, es lo peor que han hecho hasta ahora, pero por suerte el pueblo va a seguir luchando", concluyó.

