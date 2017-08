"El Puma" Rodríguez le pidió a los venezolanos "armarse" y "defenderse" contra el régimen de Maduro

"El Puma" Rodríguez viene generando revuelo desde hace algunos días tras las polémicas declaraciones que comenzó a disparar tras la terrible crisis en Venezuela.

Este martes, en diálogo con El Diario de Mariana, sumados a los dichos contra el Papa Francisco, el cantante añadió picantes consideraciones con respecto al clima que se está viviendo en su país.

Por ejemplo, Rodríguez aconsejó al pueblo a defenderse "y que venga la resistencia armada". Y advirtió: "Es una guerra civil que no puede ser porque son piedras contra tanques, ametralladoras. Son balas contra nada. El pueblo está desarmado. Eso es cruel", continuó con vehemencia.

Pero advirtió: "Es una guerra civil que no puede ser porque son piedras contra tanques, ametralladoras. Son balas contra nada. El pueblo está desarmado. Eso es cruel". Por eso pidió "armarse y defenderse".

"Sin derramamiento de sangre no hay revolución. Libertad o esclavitud. Los cubanos no pudieron porque Fidel Castro los desarmó a todos: hizo algo tan diabólico cuando dijo que no hacía falta las armas. En Venezuela va a pasar lo mismo".

Además, volvió a apuntar contra el Papa Francisco: "Ha llegado el momento de definirse: o estás con Dios o estás del otro lado. Él (por el Papa) está más cerca de la izquierda comunista que de Cristo -argumentó El Puma-. ¿Cómo puede ser que guarde silencio si fue una comitiva de sacerdotes al Vaticano a explicarle lo que estaba pasando?".

"Bergoglio ha tenido que decir algo, y todavía está a tiempo. Los jóvenes están perdiendo la vida: ¿eso no lo ve el Papa, no puede decir algo?", concluyó a ese respecto.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed