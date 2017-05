El Puma Rodríguez le apuntó a Brancatelli: "Cambiaba Intratables por él"

"Disfrutaba de su programa porque tiene mucha controversia en la política. Argentina es un país que quiero y va a salir adelante. Tengan paciencia, fe, van a salir adelante", expresó el cantante.





Y ahí le apuntó a Brancatelli: "Intratables lo veía todas las tardes con Del Moro pero lamentablemente escuchar a Brancatelli... Es un buen narrador de fútbol, excelente. A veces lo cambiaba porque me daba rabia, son ciegos, defender a ladrones no es modelo de nada. No, el mundo tiene que sincerarse, decir la verdad".