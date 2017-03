¿El Príncipe Harry no es hijo del Príncipe Carlos?

Entre ellas, está la gran duda sobre la paternidad de su hijo menor, el Príncipe Harry. Muchos alegan que el Príncipe Carlos no es su padre real.

En vez de eso, los rumores apuntan al amante de Diana, James Hewitt, con quien ella admitió haber tenido un amorío mientras estaba casada con Carlos. En aquella época también había rumores de que el Príncipe Carlos ya veía a su ahora esposa, Camilla Parker Bowles.

Muchos alegan que James y Harry se parecen mucho físicamente, pero el ex oficial británico no solo ha negado los rumores, sino que también aseguró que conoció a la princesa cuando su segundo hijo ya había nacido.

Aun así, veinte años después, acaba de resurgir el tema una vez más. Durante una entrevista con Sunday Night, le preguntaron directamente, "¿Eres el padre de Harry?". "No, no lo soy", declaró.

"¿Por qué se sigue repitiendo eso?" le preguntó la entrevistadora Melissa Doyle. "Eso vende", le replicó. "Probablemente es peor para él, pobre chico".

Un conocido jugador de polo, Hewitt comenzó trabajando como el instructor de equitación de Diana en 1986. Como él lo recuerda, su romance comenzó con encuentros secretos en su granja, muchas cenas caseras y risas.

"Es un período gradual y luego, ya sabes, de pronto nada es suficiente y no pueden verse tanto como quisieras", dijo.

El especial de televisión también mostró al ex guardaespaldas de la princesa, Ken Wharfe, quien trabajó para ella mientras tenía su amorío con Hewitt.

"Era algo muy obvio", dijo sobre la relación. "Pero yo no debía juzgarla".

"No tenía una opinión al respecto. Era su vida", continuó Wharfe. "Yo estaba ahí por una razón específica, no la podía decepcionar".

Después de que su relación llegara a los medios, terminaron con su amorío y Hewitt participó como una fuente paga para el libro de Anna Pasternak, Princess in Love.

"Lo adoraba", admitió famosamente Diana durante su entrevista con BBC1 Panorama en 1995. "Estaba enamorada de él, pero me decepcionó".

A pesar del fin de su romance, Hewitt también lo recuerda con amor.

"No me arrepiento [de haberla conocido]. Me arrepiento de algunas de las cosas que eso causó pero no del hecho. De ninguna manera", dijo durante la entrevista.

"Creo que era fácil enamorarse de ella, así que pueden perdonármelo".

"Yo sí [la amé]", dijo el sábado. "Por eso es difícil para mí hablar de esto, porque sí [la amé]".