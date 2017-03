El Pollo Álvarez rompió el silencio y habló de su agarrada con Fede Bal en un boliche

Mientras Laurita Fernández y Federico Bal gozan de los primeros días de un amor que blanquearon recientemente, una información revelada ayer por Adrián Pallares en Intrusos, generó conmoción: de acuerdo con el periodista, la rubia tuvo un affaire con el Pollo Álvarez, su compañero de conducción en Combate. La noticia generó enojo en la bailarina, que se manifestó en las redes sociales. Él, en tanto, desmintió la información, aunque llamó la atención al contar los detalles de un encuentro que tuvo con Fede en la noche porteña.

"No se está hablando de mí, se está hablando de Laurita. No sé cómo caí ahí, fue de paracaidista", señaló a modo de descargo ante el micrófono del programa de Jorge Rial. Luego, sobre la información del presunto romance con la bailarina, aseguró: "No, no tuvimos nada, te juro por Dios. No hay ningún hotel alojamiento. No hubo ni hay nada entre Laura y yo".

Embed Estoy bastante cansada de las cosas que no se quién inventa. El día que haya una prueba de todas las mentiras q dicen, hablemos. — Laura Fernández (@laufer4) 16 de marzo de 2017

"Siempre vamos a cenar, no tenemos nada que esconder. Nos llevamos bárbaro, somos amigos de verdad", agregó luego, buscando reafirmar la desmentida.

De todos modos, lo que sí llamó la atención fue su relato sobre el encuentro que tuvo en un boliche con Fede Bal, quien, dicen algunos, lo miraría con cierto recelo.

"Nos cruzamos en un boliche. Estaba Laura, Fede y yo. Estábamos en mesas separadas y en un momento nos saludamos. Saludé como a cualquier persona que saludo en un boliche: 'Qué hacés, ¿todo bien?'", recordó, para luego agregar: "¿Qué recibí? Un saludito".

