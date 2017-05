Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Cristian U . dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fue el episodio con El Pollo Alvarez, quien le habría tirado algunos chistes con onda a Julieta Rodríguez, diosa de " Combate " que sale con el ex "GH".





"Yo soy muy calentón pero no me dura en el tiempo pero sí me dolió porque el Pollo es amigo y lo banco en todas y siempre salí a defenderlo de todo lo que se decía. Pero es a la única persona de Combate que le conté que estaba conociendo a ella y él va, viene y tira cosas a ella. Está perfecto, es galancito y está solo. Pero yo soy un chamullero de la vida, tengo parla y entonces digo: entre gauchos no nos pisemos los ponchos".





Y contó cómo fue ese momento, el cual alcanzó a escuchar: "De repente va y le tira una jodita entonces le dije: mirá que yo estoy acá. Yo no sé si pica con la jodita de él. Yo tengo una personalidad que si alguien conocido me dice que está empezando algo con otra chica no me acerco más. No quiero prestar confusiones en el otro. Hay chistes y chistes y yo uno de esos chistes lo escuché. No es que ella me contó, lo escuché yo".





"Probablemente El Pollo vaya al Bailando y lo voy a bancar porque es mi compañero de laburo. Pero a veces es preferible recibir un mensaje de: che, pavote, estabas rompiendo los huevos no seas pavote, y está todo bien. A un: che boludo... ¿Por qué dijiste esto?. ¿Y yo por qué tuve que escuchar eso?". Y cerró Cristian:





Este medio fue a buscar la otra campana de la historia , Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien contó al respecto: "Me da risa. No sé de qué habla Cristian, es todo un invento y no sé por qué. Prefiero no responder nada, que hable solo".





Y ante las palabras de Cristian a este medio, añadió: "Que diga lo que quiera. No le respondo nada, me da lo mismo. No lo entiendo, será parte del juego imagino, pero que juegue solo".