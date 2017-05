Desde las redes sociales, ambos fueron tajantes sobre este tema y aclararon los nuevos trascendidos.

PrimiciasYa.com se comunicó con El Pollo quien se mostró cansado de estos rumores.

"No sé quién está detrás de todos estos rumores hace tanto tiempo. No sé quién los genero pero son mentira. No estuve con Laura, no estoy, ni vamos a estar. Somos compañeros de laburo y ya", comentó Álvarez.