El Pollo Álvarez: "Bajo ningún punto de vista existió el elogio a los tatoo"

Este martes, invitado a Confrontados, el conductor salió al cruce de las declaraciones de Pampita, quien lo criticó duramente al señalarlo como uno de los responsables del escándalo mediático que atraviesa su pareja, luego de los rumores de infidelidad con Forella Balbi.

"Lo único que quiero es contar lo que pasó y lo que dijo Juan. Yo soy amigo de él. Me jode estar metido en este lío, no me gusta estar involucrado", arrancó diciendo el compañero de Mónaco en KZO.

"A Fiorella la conozco de cuando trabajaba en TyC Sport, es una chica que me caía bien hasta que pasó esto", continuó.

Luego, El Pollo contó cómo comenzó la historia: "Cuando me la cruzo a Fiorella nos pusimos a hablar y en ese momento me pide una foto y fuimos hacía donde estaba Juan, pero finalmente no pasó nada". Y siguió: "Esta chica se equivocó, yo no la quiero dejar mal parada a ella".

"Bajo ningún punto de vista existió el elogio a los tatoo", aunque añadió que él sí se los había elogiado. "Yo no tuve nada con Fiorella, lo que diga Pampita es cosa de ella", reveló Álvarez enojado.

"No estoy en contra de Fiorella estoy a favor de Pico. Y vengo a hablar en representación de él que está de viaje. Yo cuento la única versión, que es la verdad. Pico está mal por esta situación", concluyó.

Mirá!

Embed