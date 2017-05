El polémico nombre que le pondrá a su hijo un ex participante de "Combate"

El actor y modelo, Sebastián Pelegrinelli que será papá por primera vez tenía la idea fija de mantener el suspenso del sexo del bebé hasta el parto.

Pero, sin querer queriendo, se terminó enterando el sexo en una ecografía de Scan Fetal que le realizaban a su pareja, Natalia, por una situación más que llamativa.

Recordaremos que la llegada al mundo del ex Combate fue grabada y luego utilizada para la novela Celeste en 1992, siendo el bebé de Andrea del Boca.

Mientras Sebastián se prepara para debutar con la obra "Que Facha Mos", bajo la dirección de Ezequiel Castillo, contó cómo fue esa situación: "Estábamos observando en la pantalla de la ecografía, que todas las extremidades y órganos del bebé estén bien. Cuando ya habíamos terminado y estaba todo perfecto, la ecografista sin querer hizo un plano general del bebé, y se le escapó un comentario sobre el tamaño del órgano reproductor y nos hizo entender que no cabía duda alguna de que es varón (risas)".

Al ser consultado por el nombre del bebe, sorprendió por lo llamativo del mismo: "Ulises Goku se llamará. Ya estaba decidido desde el día que nos enteramos que seríamos padres. Me gusta el personaje, es el único ídolo que tengo y es un dibujo animado (risas), pero hablando en serio, es por lo que transmite el personaje y la serie Dragon Ball en sí. Gokú nunca se rinde, y ante cualquier adversidad, siempre sale adelante. Hace buenos a los malos y en los peores momentos se ríe. A mi mujer antes no le gustaba, pero ahora ya le tomó cariño".

No hay registro alguno con el nombre Goku, por lo que será el primero en llamarse así en toda la historia Argentina.

Por último, adelantó sobre la obra: "Está muy bien orientada a todo tipo de público. Mi personaje El "Rana" cambia de un momento a otro, me atrapó el desafío del mismo. No puedo adelantar mucho, pero hay que estar atento porque no todo es lo que parece. Tengo 3 compañeros que hacen que todo sea más fácil, ya que con Jerónimo, Alen y Tadeo tengo una muy buena química en el escenario y fuera del mismo", explicó entusiasmado Sebastián.