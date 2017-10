El Polaco le propuso casamiento a Silvina Luna... Â¡en calzoncillos!

A relaci贸n entre Silvina Luna y El Polaco contin煤a a pesar de todo pero algunas, como el escaso romanticismo del cantante, parecen preocupar a la morocha.

Anoche, durante la sentencia del participante, Marcelo Tinelli volvi贸 a meter el dedo en la llaga: "驴Se casan?", pregunt贸 el animador.

Pero antes de que El Pola metiera bocado, Silvina cop贸 la banca con un comentario demoledor: "Contale lo que me dijiste hace dos d铆as... 隆porque no va as铆!", dispar贸. "No, de vuelta todo el quilombo. Nada, que nos 铆bamos a casar por Civil", tir贸 el cantante.

Pero Silvina Luna termin贸 revelando el nudo del conflicto: "Pero 茅l estaba en calzoncillos, saliendo del ba帽o, caminando despu茅s de ir al ba帽o. Y me dice, 'gorda, 驴nos casamos por Civil?'. Y le dijo, 'gordo, no quiero. Quiero algo m谩s rom谩ntico'. Pens谩 alguna idea diferente... estamos en el 2017. Me gustar铆a algo m谩s rom谩ntico. En mi vida me imagin茅 que iba a tener otra propuesta", cont贸 la morocha.

