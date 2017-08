El Polaco le confesó a Silvina Luna que le fue infiel con Barby Silenzi

El Polaco y Silvina Luna volvieron a pelearse a menos de un mes de su reconciliación; pero esta vez, parece que no va a haber terceras ni cuartas oportunidades para el cantante tropical.

Esta tarde, en Este es el Show, se mostró una captura de pantalla del comprometedor mensaje que Barby Silenzy le había enviado al muchacho vía Whatsapp.

"Hola Polaco, ¿cómo estás? Porfa, cuando llegues a tu casa, te fijás si quedaron ahí mi billetera y mis lentes", decía el mensaje.

Nara Ferragut, que se encontraba en los estudios de La Corte, dijo que Silvina estaba totalmente destrozada y había decidido cortar definitivamente su relación con el rubio.

"El Polaco le terminó contando todo. El miércoles pasado él fue a bailar a un boliche de Palermo donde también estaba Barby Silenzi y terminaron juntos en La Plata. Estuvieron a los besos delante de todos, eso es lo que la destruye a Silvina", relató la periodista.

Y agregó: "Una de las personas con las que estuvo íntimamente el Polaco estos últimos días es Valeria Aquino. No sólo habría sido lo de Barby, sino lo de Valeria. También hay pruebas".

"Ella siente que el Polaco no puede soltar a sus ex, y que no le puede ser fiel, fundamentalmente. Ella me dijo que se aman, que él le dice que no la quiere perder y está dispuesto a hacer terapia", concluyó Nara. ¡Terrible escándalo!

